„Niemand macht es besser“ Ingebrigtsen-Brüder nehmen norwegischen Olympia-Song auf

Nun ist Norwegen - das Land der Skispringer und Biathleten - eher als Winter- denn als Sommersportnation bekannt. Bei Olympia in Tokio vor drei Jahren landete das skandinavische Land mit viermal Gold sowie jeweils zweimal Silber und Bronze auf Platz 20 des Medaillenspiegels. Einer der norwegischen Olympiasieger damals: Jakob Ingebrigtsen über 1.500 Meter. Auch diesmal gilt der 23-Jährige über 1.500 und 5.000 Meter als Goldfavorit. Seine älteren Brüder gehen dagegen in Paris nicht an den Start.