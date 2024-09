Spiele in Paris „Immer noch hungrig“: Markus Rehm hat noch viel vor

In Paris gewann er seine fünfte paralympische Goldmedaille. „Noch kann ich die Konkurrenz in Schach halten und es macht Spaß - auch das Niveau weiterzuentwickeln, da wäre ich gerne dabei.“ Sein bislang bester Karriere-Sprung endete bei 8,72 Meter. In Frankreichs Hauptstadt gewann er mit 8,13 Metern und krönte die für ihn ganz besonderen Spiele. Schließlich hatte er am Eröffnungsabend die paralympische Fackel tragen und nach seinem Sieg auch die Glocke im Stade de France läuten dürfen. Dies ist nur den Siegern vorbehalten.