Darts-EM Hype um Pikachu hält an - Van Gerwen will Revanche

Pietreczko hat den niederländischen Weltklasseprofi erst vor knapp zwei Wochen in Hildesheim bezwungen - und würde das bei der EM gerne wiederholen. „Ich glaube, ich habe in Hildesheim gezeigt, dass ich ihn schlagen kann. Er hat eine Tendenz, dass er auch gerne mal zurückschlägt und komplett zerstört“, sagte der 29 Jahre alte Nürnberger, der sich derzeit in der Form seiner bisherigen Karriere befindet. Pietreczko ist zwar klarer Außenseiter, zeigte am Freitagabend aber eine bessere Leistung als van Gerwen, der beim 6:5 über Madars Razma (Lettland) nur mit viel Glück im Turnier blieb.