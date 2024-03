Darts Humphries: Schlechte Ernährung im Darts-Sport schädlich

Darts-Weltmeister Luke Humphries hält gesunde Ernährung in seiner Sportart für elementar. Auf die Frage, ob die Umstellung der Essgewohnheiten seiner Karriere den entscheidenden Schub gegeben habe, sagte der Engländer der „Welt am Sonntag“: „Ja. Ganz klar. Wenn du dich schlecht ernährst, fühlst du dich lethargisch. Ungesunde Dinge esse ich nur noch an Tagen, an denen ich kein Darts spiele. Und die sind selten.“ Der 29-Jährige wurde Anfang Januar in London erstmals Weltmeister und führt inzwischen die Weltrangliste der Profis an.