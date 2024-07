Olympia in Paris Hrubesch wirbt für Popp als Fahnenträgerin

„Poppi hat auf einem hohen Level gespielt über Jahre und steht für den Frauenfußball. Dass sie eine hochverdiente Spielerin ist, da brauchen nicht zu diskutieren“, sagte Hrubesch und kündigte an: „Wir werden sie mit allem, was wir haben, unterstützen.“ Seine Auswahl werde allerdings bei der Eröffnungsfeier in Paris nicht dabei sein, da sie am Abend zuvor ihr erstes Gruppenspiel in Marseille gegen Australien hat: „Mit der ganzen Mannschaft hinzureisen und zurück - das macht keinen Sinn.“