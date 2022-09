Neues System, neue Spielorte : Höchste Valorant-Ligen 2023 offline, ein Standort in Berlin

Höchste Valorant-Ligen 2023 offline, ein Standort in Berlin

Ab dem kommenden Jahr wird eine der drei großen Valorant-Ligen in Berlin ausgetragen. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Während die Valorant-Weltmeisterschaft auf Hochtouren läuft, plant Entwickler Riot Games bereits die Zukunft für die E-Sport-Disziplin. Für 2023 wurde ein neues System angekündigt.

„Die Leidenschaft der Valorant-Community hat uns inspiriert, groß zu träumen und die Valorant Champions Tour weiterzuentwickeln“, sagte Whalen Rozelle, COO Esports bei Riot Games, in einer Mitteilung am Mittwoch. Diese Entwicklungen betrifft vor allem das internationale Ligasystem des Shooters. Demnach wird die kompetitive Valorant-Spitze nur noch in drei Regionen untergliedert - Amerika, Europa und Afrika sowie Asien mit Australien und Ozeanien.