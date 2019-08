Europameisterschaft in Belgien : Hockey-Teams auf Halbfinal-Kurs - Herren fehlt ein Punkt

Antwerpen Mit spektakulären Torfestivals und ihren jeweils zweithöchsten Siegen der EM-Historie haben Deutschlands Hockey-Teams bei der Europameisterschaft in Belgien Kurs auf das erste Etappenziel Halbfinale genommen.

Die DHB-Herren feierten am Samstag einen 9:0-Auftakterfolg über Schottland und verpassten dabei knapp ihren EM-Rekordsieg von 1978 gegen Gibraltar (10:0). Die 2:3-Niederlage am Sonntagabend gegen Europameister Niederlande war dann unglücklich. Da aber Verfolger Irland (1 Punkt) nur 3:3 gegen die Schotten spielte, reicht den Deutschen am Dienstag (15.45 Uhr) gegen die Iren schon ein Unentschieden für den anvisierten Einzug in die Vorschlussrunde.