Seit über 100 Jahren : Hockey-Herren ringen nach 0:8-Klatsche um Fassung

Krefeld Nach der historischen 0:8-Niederlage in der FIH Pro League gegen Belgien suchten die deutschen Hockey-Herren in Krefeld nach Erklärungen.

„Das war absolut ein Desaster, wir haben eine wahnsinnig schlechte Partie abgeliefert. Das darf so nicht passieren“, sagte Kapitän Mats Grambusch. Bundestrainer Stefan Kermas verzichtete auf eine Nachbesprechung mit dem Team. „Das soll jeder erstmal einzeln für sich verarbeiten“, sagte der 40-Jährige. „Danach ist die Aufgabe, dass wir uns annähern, wie solch ein Spiel zustande kam, warum wir uns nicht besser haben wehren können und warum das Ergebnis so ausgeht.“

Bereits zur Pause hatte der Weltmeister mit 3:0 geführt und bis zur 52. Minute das Ergebnis auf 5:0 geschraubt. Kermas ersetzte daraufhin Torhüter Tobias Walter durch einen elften Feldspieler, doch das führte zu weiteren Gegentreffern, so dass am Ende die höchste Niederlage seit mehr als 100 Jahren zu Buche stand. Am 8. November 1913 hatte die DHB-Herrenauswahl mit 1:9 gegen England verloren.