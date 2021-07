Letzter Olympia-Test : Hockey-Herren mit 2:1-Sieg gegen Argentinien

Valencia Die deutschen Hockey-Herren haben ihren letzten Olympia-Vorbereitungslehrgang vor den Spielen in Tokio mit einem Sieg beendet.

Gegen Olympiasieger Argentinien kam die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi in Valencia zu einem 2:1 (1:1). Niklas Wellen (23.) und Constantin Staib (33.) wandelten einen 0:1-Rückstand der DHB-Auswahl, die bei dem wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympia-Turnier zu den Mitfavoriten zählt, in den Erfolg um.

Zuvor hatten die deutschen Herren bei der Tokio-Generalprobe in Valencia gegen Gastgeber Spanien zwei Siege erzielt: Auf das erste klare 6:2 (3:1) folgte am 1. Juli ein knapper 3:2 (3:1)-Erfolg. In den Vergleichen konnten die Deutschen zumindest über weite Strecken beider Begegnungen überzeugen.