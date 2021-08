Sommerspiele in Tokio : Hockey-Herren erstmals seit 2000 ohne Olympia-Medaille

Tokio Die deutschen Hockey-Herren haben zuletzt viermal nacheinander eine Olympia-Medaille gewonnen. Doch in Tokio gehen sie leer aus. Für einige Spieler ist es der bittere Schlusspunkt ihrer Karriere.

Zuletzt war das DHB-Team 2000 in Sydney ohne Edelmetall geblieben. Danach hatte es 2004 in Athen und 2016 in Rio jeweils Bronze sowie 2008 in Peking und 2012 in London Gold gegeben. „Wir hätten hier viel mehr verdient gehabt. Es ist unfassbar bitter und unglaublich traurig, dass wir uns für die harte Arbeit nicht belohnt haben“, sagte Stürmer Florian Fuchs.