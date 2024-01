Turnier im Oman Hockey-Damen lösen Olympia-Ticket - Herren auch auf Kurs

Auch Deutschlands Hockey-Herren sind nur noch einen Sieg von der Olympia-Qualifikation entfernt. Der Weltmeister gewann am Donnerstag beim Turnier im Oman das letzte Vorrundenspiel gegen Chile mit 3:0 und steht somit als Erster der Gruppe B im Halbfinale am Freitag. Die besten drei Teams des Achterturniers haben das Ticket für die Spiele in Paris sicher.