FIH Pro League Hockey-Damen besiegen Argentinien, Herren verlieren Shootout

Zudem gewannen die deutschen Teams jeweils beide Spiele gegen die stark verjüngten belgischen Auswahl-Mannschaften. Die Damen siegten am Donnerstag (Ortszeit) mit 3:0 (1:0) und am Sonntag (Ortszeit) mit 3:1 (1:0). Zuvor setzten sich die Herren mit 2:0 (2:0) sowie mit 3:2 (3:1) gegen den Olympiasieger durch. In der Tabelle stehen die Deutschen nach vier Spielen jeweils auf Tabellenplatz fünf. Die nächsten Duelle in der FIH Pro League stehen Anfang Juni in London an.