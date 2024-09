Europameisterschaft Hockey-Damen bei der EM gegen Olympiasieger Niederlande

Die beiden deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben für die Heim-Europameisterschaft 2025 in Mönchengladbach vom 8. bis 17. August lösbare Vorrunden-Aufgaben. Die DHB-Herren, die bei Olympia Silber gewannen, treffen bei der EM in der Gruppe B auf den EM-Zweiten England, Frankreich und Polen. Bei der EM 2023, die ebenfalls in Mönchengladbach stattfand, verpasste die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning eine Medaille.