Olympia als Ziel : Hockey-Asse Hauke und Häner machen bis Tokio weiter

Hamburg Die Hockey-Asse Tobias Hauke und Martin Häner hängen noch ein Jahr dran und werden ihre Karriere erst nach den wegen Corona auf diesen Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio beenden.

„Es war eine große Herausforderung, zu erreichen, das sie noch ein weiteres Jahr dabei sind“, sagte Herren-Bundestrainer Kais al Saadi am Freitag am Rande eines Trainings-Camps in Krefeld. „Beide müssen ihre Form natürlich nachweisen, aber in Top-Verfassung kann jede Nation die beiden gebrauchen“, sagte der Hamburger über das Duo.