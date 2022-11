Weltumsegler : Herrmanns Test über den Atlantik: „Entwickeln und ankommen“

Saint-Malo Zwei Jahre nach seiner Teilnahme bei der Vendée Globe ist Weltumsegler Boris Herrmann wieder Solo im Einsatz. Der 41 Jahre alte Hamburger wird heute (13.00 Uhr) vor der bretonischen Hafenstadt Saint Malo mit der neuen „Malizia - Seaexplorer“ beim alle vier Jahre stattfindenden Transatlantik-Klassiker Route du Rhum starten.

Gesegelt wird bei der 12. Route du Rhum seit 1978 in sechs Wertungsklassen. Bei seiner Premiere vor vier Jahren war Herrmann Fünfter in der Imoca-Klasse geworden. Mehr als zwei Wochen dauert die Reise in etwa. 138 Solisten aus 15 Nationen sind dabei, darunter sieben Skipperinnen. Mehr als 1,5 Millionen Menschen machen die Veranstaltung zu einem Segel-Spektakel. „Es ist toll und inspirierend zu sehen, wie sich die Leute begeistern“, sagte Herrmann. „Es ist aber ein zweischneidiges Vergnügen für mich, weil rund ums Boot Karneval herrscht und man sehen muss, wie man durch- und klarkommt.“