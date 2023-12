Sportlerwahl Herrmann-Wick: Wintersport-Erfolge zu selten gewürdigt

Die zurückgetretene Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hofft, dass Wintersportler in Zukunft bei Ehrungen wieder öfter berücksichtigt werden. „Wintersport spielt sich ja bis März ab und dann sind die Erfolge schon lange her. Da sieht man, wie schnell Sport vergänglich ist. Man zweifelt zum Teil an der Wahrnehmung vom Sport in Deutschland“, sagte Herrmann-Wick der Deutschen Presse-Agentur vor der Gala „Sportler des Jahres“ an diesem Sonntag (22.15 Uhr/ZDF).