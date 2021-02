Hockey : Herren patzen gegen Indien - DHB-Damen siegen zweimal

Krefeld/Düsseldorf Die deutschen Hockey-Herren haben in ihrer Olympia-Vorbereitung eine heftige Niederlage erlitten.

Trotz eines klaren Chancenplus musste sich das Team von Bundestrainer Kais al Saadi im ersten Test-Länderspiel nach halbjähriger Pause Rekord-Olympiasieger Indien klar mit 1:6 (1:3) geschlagen geben. Die Gäste machten dem DHB-Team vor, was effektive Chancenverwertung bedeutet. „Wenn das Ergebnis am Ende so aussieht, frustriert das natürlich. Wir müssen jetzt mit Lichtgeschwindigkeit an der spielerischen Entwicklung arbeiten“, sagte der Bundestrainer.