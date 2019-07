Acht Debütanten : Herren-Bundestrainer Kermas nominiert Kader für Hockey-EM

Hamburg/Krefeld Herren-Bundestrainer Stefan Kermas hat am Samstag seinen 18er-Kader für die Hockey-Europameisterschaft in Antwerpen nominiert.

Das Team besteht aus acht EM-Debütanten und zehn Spielern, die 2017 in Amsterdam EM-Platz vier belegt hatten. In Florian Fuchs, Martin Häner, Mats Grambusch, Marco Miltkau und Martin Zwicker waren fünf Akteure schon beim bisher letzten deutschen EM-Titelgewinn 2013 in Boom/Belgien mit dabei.