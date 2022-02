Mouz verpasst Playoffs : Heroic und Navi führen CS:GO-Playoffs der IEM Katowice an

Kattowitz Wenig Überraschungen im ersten großen CS:GO-Event des Jahres: Titelverteidiger Navi steht genauso wie Heroic vorzeitig im Halbfinale. Mouz hat die nächste Runde dagegen verpasst.

Heroic und Natus Vincere haben sich im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier IEM Katowice den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale gesichert. Im ersten großen LAN-Event des Jahres setzten sich die Teams an die Spitze ihrer Gruppen und gehen als Favoriten in die Playoffs.

FaZe vergibt Matchpunkte gegen Navi

Navi hatte sich im Finale der eigenen Gruppe knapp mit 2:1 (13:16; 16:13; 22:19) gegen FaZe durchgesetzt, der Titelverteidiger hatte es dabei aber nicht einfach. Bei FaZe war Neuzugang Robin „ropz“ nach einer Corona-Infektion erst am Samstag in die Aufstellung zurückgekehrt, verpasste den Sieg gegen Navi aber nur knapp.

Mouz mit Ersatzspieler ohne Glück

Mouz hat den Einzug in die Playoffs dagegen nicht geschafft. Erstmals seit 2017 trat die Hamburger Organisation mit Jon „JDC“ de Castro aus dem eigenen Nachwuchsteam mit einem deutschen Spieler an, da ein Spieler mit Corona ausgefallen war. Trotz der Umstände schaffte es das Team ins Hauptturnier und eliminierte OG, scheiterte in der Lower Bracket aber mit 0:2 an Ninjas in Pyjamas.