Olympia : Hempel zu 1992er Sprung: „Mir konnte kein anderer helfen“

Berlin Der frühere Wasserspringer Jan Hempel hat sich beim verpatzten Sprung im Olympia-Finale 1992 zunächst nur selbst die Schuld gegeben.

Der 51-Jährige war damals auch vor der Entscheidung im Turmspringen in Barcelona von seinem Trainer seinen Angaben zufolge in einer Toilette sexuell missbraucht worden. „In dem Moment konnte mir kein anderer helfen“, sagte Hempel in der ARD-Sendung „Maischberger“: „Dass ein ganz anderer Rucksack hintendrauf hing, konnte ich ja niemandem sagen.“