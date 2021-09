Triathlon : Hellwig nach Hamburg-Triumph: „Gibt keinen besseren Ort“

Hamburg Erstmals seit 13 Jahren gibt es zwei deutsche Siege beim Triathlon in Hamburg. Auch wenn die absolute Weltklasse in der Hansestadt fehlt, sind die Erfolge von Lindemann und Hellwig bemerkenswert.

„Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, um sein erstes Rennen in der WM-Serie zu gewinnen als hier zu Hause“, sagte das 22 Jahre alte Talent am Samstag. „Das hier ist etwas ganz Besonderes, wenn du so viel Unterstützung von den Zuschauern hast, die dich anfeuern.“