„Freuen uns extrem“ : Heimspiel für G2 Esports beim Valorant Masters Berlin

Berlin Die besten Valorant-Teams der Welt sind zu Gast in der deutschen Hauptstadt - ausgespielt wird das Masters Berlin. Mit dabei ist die in Berlin ansässige E-Sport-Organisation G2 Esports.

Die spielerische Entscheidung fällt in der Verti Music Hall in Berlin-Friedrichshain. Hier treten die 15 qualifizierten Teams vom 10. bis 19. September gegeneinander an. Erst in einer Gruppenphase, anschließend in einer Playoff-Runde.