Biathlon : Biathleten beim Weltcup in Oberhof ohne Lesser

Oberhof Ohne Ex-Weltmeister Erik Lesser (31) bestreiten die deutschen Biathleten den Heim-Weltcup ab Donnerstag in Oberhof. „Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten.

Er wird im IBU-Cup in Osrblie an den Start gehen“, teilte Chef-Bundestrainer Mark Kirchner am Montag mit. In der Slowakei stehen ein Einzel und ein Sprint auf dem Programm.