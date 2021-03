FIFA-Finale für die Clubs : Heidenheim ist Meister der FIFA 21 VBL Club Championship

Berlin Außenseitersieg beim Finale um die Club-Meisterschaft: Die E-Sportler des 1. FC Heidenheim haben sich den Meistertitel in der Virtual Bundesliga Club Championship gesichert.

Die Entscheidung fiel nach der zweiten Partie des im Best-of-Three-Finales. Einem 2:1-Erfolg im Doppel auf der Xbox One folgte ein 2:0-Sieg von Heidenheims Denis „Denis“ Müller im Einzel auf der Playstation 4 gegen Erol „Erfol_96X“ Bernhardt.

Der Finalsieg gegen die Kiezkicker aus Hamburg war zudem eine kleine Revanche: In der Gruppenphase mussten sich die Heidenheimer noch mit 3:6 nach Punkten (2:3; 2:1; 0:2) geschlagen geben.

Der Meistertitel für Heidenheim ist eine kleine Überraschung. Als Favoriten galten die Teams von RB Leipzig und vom VfL Bochum, die in der regulären Saison die Titel in den beiden VBL-Divisionen feiern konnten. Diese schieden vorab aus – Bochum in der Gruppenphase, Leipzig im Halbfinale gegen den neuen Vizemeister vom FC St. Pauli.