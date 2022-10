Ironman-WM : Hawaii-Vierte Philipp: Mehr Transparenz bei Zeitstrafen

Kailua-Kona Laura Philipp hat nach den mitentscheidenden Zeitstrafen bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii mehr Transparenz gefordert.

Die 35-jährige Heidelbergerin wusste nach ihrem vierten Platz auch am Samstag noch immer nicht den Grund für die Fünf-Minutenstrafe, die sie auf der Radstrecke am Donnerstag bekommen hatte. „Ich bin der Meinung, die Schiedsrichter müssen eine Bodycam haben, die jedes Renngeschehen filmen, sodass man irgendwie im Nachgang das Ganze analysieren kann und nicht so einer Willkür ausgesetzt ist“, sagte Philipp am Samstag im ZDF-Livestream des Männer-Rennens .