Sommerspiele in Tokio : Hausdings Olympia-Abschied: Nach der Fahne zur Medaille?

Tokio Weit über 200.000 Sprünge hat Patrick Hausding gemeistert, über eine Million Flugmeter mit Schrauben und Salti geglänzt. Und in zwei Wochen ist alles vorbei? Das lässt sich Deutschlands Wassersprung-König offen.

Als Fahnenträger der deutschen Mannschaft stimmte sich Europas Wassersprung-König perfekt auf seine vierten und letzten Olympischen Spiele ein. „Auf die Wettkämpfe hat das natürlich keinen Einfluss, aber man nimmt ein schönes Gefühl mit“, sagte Hausding und hob den besonderen Stellenwert der Ehre vom Freitag hervor. „Ich kann Medaillen gewinnen, so viel ich will, aber Fahnenträger kann man in seinem Leben nur einmal werden.“

Medaillen nahm der Rekordeuropameister bereits zwei von Olympischen Spielen mit, im Tokyo Aquatics Centre würde der angehende Lehrer so gerne noch eine dritte gewinnen. In Peking 2008 sprang er noch als Schüler an der Seite von Sascha Klein mit Silber im Synchronspringen vom Turm in die Weltspitze. Nach der Enttäuschung in London 2012 jubelte Hausding in Rio 2016 über Bronze im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett. Es war die erste deutsche Medaille in dieser Disziplin nach 104 Jahren.