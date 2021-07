Wassersprung-Star : Hausding: Noch eine WM nach dem Olympia-Abschied?

Tokio Wassersprung-Rekordeuropameister Patrick Hausding liebäugelt vor seinen vierten und letzten Olympischen Spielen mit einer weiteren WM-Saison.

Hausding, einer von zwei Fahnenträgern des deutschen Teams bei Olympia in Tokio, hofft auf seine dritte Medaille bei Sommerspielen. Nach Silber in Peking 2008 und Bronze in Rio de Janeiro 2016 zählt der Rekordeuropameister auch in diesem Jahr zum großen Kreis der Kandidaten.