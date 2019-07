Schwimm-WM in Gwangju : Hausding nach „Nervenkampf“ im Ein-Meter-Finale

Schwimm-WM in Gwangju

Steht in Gwangju im Finale vom Ein-Meter-Brett: Patrick Hausding. Foto: Bernd Thissen.

Gwangju Wasserspringer Patrick Hausding hat bei der Schwimm-WM nach einem nervenaufreibenden Vorkampf das Finale vom Ein-Meter-Brett erreicht.

Der Rekordeuropameister qualifizierte sich in Gwangju im nicht-olympischen Wettbewerb als Neunter mit 357,20 Punkten für die Entscheidung unter den besten zwölf Kunstspringern am Montag. Sein 22 Jahre alter Teamkollege Frithjof Seidel sammelte als 34. WM-Erfahrung und verpasste das Finale am Sonntag. Den ersten Vorkampf der Titelkämpfe gewann der Chinese Wang Zongyuan mit 429,40 Zählern.