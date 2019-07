Schwimm-WM : Hausding im Finale, Freiwasserathleten müssen früh raus

Gwangju/Yeosu Wasserspringer Patrick Hausding hat zum Auftakt der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju das Finale vom Einmeter-Brett erreicht. Der Olympiadritte aus Berlin qualifizierte sich mit 357,20 Punkten als Neunter für den Endkampf der zwölf besten Athleten am Sonntag (8.30 Uhr MESZ).

Frithjof Seidel (Berlin) schied bei seiner WM-Premiere auf Platz 34 (277,80) aus. Rekordeuropameister Hausding war in der Vorbereitung von Verletzungen geplagt worden.

Bei den Freiwasserschwimmern sollen sich erstmals alle vier Athleten auf den olympischen 10 Kilometern für die Sommerspiele 2020 qualifizieren. Dafür müssen Ausnahmeschiwmmer Florian Wellbrock, der frühere Teamweltmeister Rob Muffels, Vizeeuropameisterin Leonie Beck und die ehemalige WM-Dritte Finnia Wunram früh aufstehen: Die WM-Rennen in der südkoreanischen Hafenstadt wurden kurzerhand um zwei Stunden auf 8 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) vorgezogen. Der Wecker geht damit um 4.30 Uhr. Die Frauen starten am Sonntag, die Männer am Dienstag. Muffels hatte im Kampf um das zweite WM-Ticket den Saarländer Andreas Waschburger ausgestochen.