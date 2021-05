Titelkämpfe in Budapest : Hausding gewinnt EM-Gold vom Ein-Meter-Brett

Budapest Im kalten Lupa-See muss sich Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock zum EM-Start im Mittelfeld einreihen, ist aber trotzdem zufrieden. Das ist Rekordeuropameister Hausding erst recht. Im Wasserspringen baut er mit dem nächsten Gold seine Bestmarke weiter aus.

Rekordeuropameister Patrick Hausding bleibt eine Klasse für sich. Zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio schraubte der 32 Jahre alte Berliner seine Bestmarke an EM-Titeln auf 16 hoch.

„Das war für die fünf Kilometer auch okay, am Donnerstag werde ich dann definitiv im Neopren starten“, sagte der 23-Jährige. Dann steht das Zehn-Kilometer-Rennen als wichtigerer Formcheck vor den Sommerspielen an. In Tokio erwarten die Athleten gänzlich andere Bedingungen mit deutlich wärmerem Wasser.