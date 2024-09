Spiele in Paris „Hammermäßig“: Paralympics-Gold für Hiltrop und Schmidt

Die Schützin holte sich bereits vor drei Jahren bei den Spielen in Tokio Gold, dort allerdings mit dem Luftgewehr. In der Schießanlage in Châteauroux lag sie nach der Qualifikation noch auf Platz sechs. Im Finale führte sie lange, fiel dann allerdings hinter Vadovicova zurück. Dann patzte die Konkurrentin und Hiltrop schob sich mit dem letzten Versuch an der Slowakin doch noch vorbei. „Was hier heute passiert ist, ist einfach nur hammermäßig“, schwärmte Bundestrainer Rudi Krenn.