Millionen FIFA-Coins gestohlen : Hacker gefährden professionelle FIFA-Szene - EA reagiert

Der FIFA-Profi Daniel «HSV Daniel» Dwelk gehörte in der vergangenen Saison zu den besten FIFA-Spielern der Welt. Foto: Agentur FREITAG/dpa

Hamburg Betrüger verschaffen sich Zugriff auf wertvolle Accounts in FIFA Ultimate Team. Die betroffenen Spieler sind hilflos und vermuten das Problem beim Kundenservice. Entwickler EA hat nun reagiert.

Als der FIFA-Profi Daniel „HSV Daniel“ Dwelk an Silvester seine E-Mails checkt, erwartet ihn ein Schock: Sein Ultimate-Team-Account wurde plötzlich für den Transfermarkt gesperrt. Außerdem fehlten ihm eine Million FIFA-Coins.

Schnell wurde dem E-Sportler vom Hamburger SV klar: Er ist ein weiteres Opfer der aktuellen Welle von Hacking-Angriffen. Betroffen sind vor allem Streamer, E-Sportler und Trader - also Menschen, die viel Geld in FIFA 22 gesteckt haben, oder durch geschicktes Handeln viele Coins in ihrem Account ansammeln konnten.