Deutsche roxi bei WM dabei : Guild X gewinnt Game-Changers-Titel, Sieg gegen G2 Gozen

Berlin Die Duelle von Guild X und G2 Gozen gehören zum Besten, was die europäische Valorant-Szene zu bieten hat. Mit dem Finale der Game Changers hat Guild X erstmals ein Endspiel der beiden Teams gewonnen.

Marathonmatch

Nachdem es bis zur fünften und finalen Map Icebox eine ausgeglichene Partie war, spielten sich die E-Sportlerinnen von Guild zunächst in einen Rausch. Mit einer 10:2-Führung ging es für sie in die Map-Halbzeit. Was nach einem sicheren Sieg aussah, geriet jedoch ins Wanken. Runde für Runde spielte sich G2 heran und konnte vom Comeback träumen. Vor Freude in die Arme fielen sich am Ende aber die Spielerinnen von Guild, nachdem sie in der 24. Runde den 13:9-Sieg perfekt machen konnten.