Volleyball-Star : Grozer schimpft über EM-Konzept: „Völliger Quatsch“

Apeldoorn Deutschlands Volleyball-Star Georg Grozer hat das EM-Konzept mit gleich vier Ausrichtern scharf kritisiert.

Die EM wird erstmals in vier Ländern (Frankreich, Slowenien, Belgien und Niederlande) ausgerichtet. Die Deutschen begannen die Endrunde in Brüssel, reisten dann nach Antwerpen und sind nun im niederländischen Apeldoorn. Dort bestreiten sie auch am Montag (20.00 Uhr/Sport1+) das Viertelfinale gegen Weltmeister Polen. Das Halbfinale würden Grozer&Co. in Slowenien spielen, ehe das Endspiel in Paris anstünde.