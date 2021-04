Absage vom DSV : Groß hilft nicht als Schwimm-Leistungssportdirektor aus

Kassel Michael Groß wird nicht Leistungssportdirektor im Deutschen Schwimm-Verband. Der dreimalige Olympiasieger berichtete im „Tagesspiegel“ und bei „FAZ.net“, dass ihm der DSV abgesagt habe.

Frühere Spitzenschwimmer und aktuelle Trainer hatten in dieser Woche in einem kritischen Brief an den DSV-Präsidenten Troll und den DSV-Vorstand gefragt, warum der Vorstand die Personalie Groß „nicht konstruktiv und zügig mit dem hauptamtlichen Führungspersonal“ diskutiere. Der DSV äußerte sich dazu nicht.