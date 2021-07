Olympia : „Grandioses Comeback“: Ovtcharov kämpft um Medaille

Tokio Irgendwann hat es bei Dimitrij Ovtcharov doch klick gemacht! Mehr als zwei Sätze gelingt dem deutschen Tischtennisstar in Tokio ganz wenig. Dann holt er zum Comeback aus.

Ovtcharov weiß das nur zu gut. Aber 2012 in London hatte er sich schon mal Bronze geholt. Ovtcharov trifft nun im Halbfinale am Donnerstag (09.00 Uhr/MESZ) auf Rio-Gewinner Ma Long aus China, gegen den er in seiner Karriere schon so oft verloren hat.