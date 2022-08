Schwimm-Europameisterschaften : Gose wieder dran: „Alles auf die Regeneration setzen“

Rom Viel Zeit für eine Silber-Party blieb Isabel Gose nach ihrem größten Karriereerfolg nicht.

Die 20-Jährige, die bei den Europameisterschaften in Rom Zweite über 800 Meter geworden war, ist an diesem Samstag direkt erneut gefordert. Schon um kurz nach 9.00 Uhr stehen die Vorläufe über 200-Meter-Kraul an. „Ich muss jetzt da durch“, sagte Gose nach ihrer Silbermedaille am Freitag. Ihr Abendprogramm fasste sie so zusammen: „Ich genieße die Siegerehrung, dann schnell locker schwimmen, einfach alles auf die Regeneration setzen, dass ich morgen wieder zu 100 Prozent fit bin.“