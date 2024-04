Schwimmen Gose Vierfach-Siegerin bei deutschen Schwimm-Meisterschaften

Wie Gose hatten sich auch 100-Meter-Schmetterlings-Weltmeisterin Angelina Köhler sowie Lukas Märtens bei den Weltmeisterschaften vorzeitig das Olympia-Ticket gesichert. Köhler gewann am Sonntag auch die 50 Meter Schmetterling, verpasste dabei aber ebenso die Normzeit wie über 200 Meter. Märtens, der am Donnerstag über 400 Meter Freistil am Weltrekord von Paul Biedermann aus dem Jahr 2009 gekratzt hatte, qualifizierte sich am Sonntag als Meister auch noch über 200 Meter Rücken souverän für Olympia. Zudem startet er in Paris über 200 Meter Freistil und in der 4x200 Meter Freistil-Staffel.