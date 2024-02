Schwimm-WM Gose schwimmt zu WM-Bronze über 400 Meter Freistil

Dabei hatte Gose nach einem Trainingslager in Südafrika zuletzt Magen-Darm-Probleme gehabt und pausieren müssen. „Das hat schon echt krass an den Reserven gezogen“, sagte sie nach ihrem Vorlauf am Vormittag. „Ich hatte auch Gewichtsverlust. Man fühlt sich einfach dreckig.“ Gose ergänzte: „Das hat mich total geärgert, weil ich vorher so gut durchgekommen bin. Ich war so fit nach dem Trainingslager.“ Ihr starkes Finale zeigte nun, dass sie von dieser Fitness trotz Krankheit ziemlich viel konservieren konnte.