Schwimm-EM in Rom : Gose schwimmt nach Silber ins EM-Halbfinale

Rom Rund 13 Stunden nach ihrer EM-Silbermedaille im 800-Meter-Rennen ist Freistilschwimmerin Isabel Gose problemlos ins Halbfinale über 200 Meter eingezogen.

Die 20-Jährige schwamm im römischen Freiluftbecken in 1:59,17 Minuten sogar die schnellste Zeit der Vorläufe. Anschließend hatte sie es im ungewohnten Regen der italienischen Hauptstadt eilig. „Es ist sehr kalt“, sagte Gose und eilte aus der Interviewzone. Nachdem das Thermometer an den Vortagen deutlich über 30 Grad angezeigt hatte, lagen die Temperaturen bei Goses Vorlauf bei unter 20 Grad.

In der ersten Session am Samstag erreichte in Goses Rennen auch Julia Mrozinski das Halbfinale am Abend. Über 400 Meter Lagen qualifizierte sich Zoe Vogelmann für den Endlauf. Vogelmann war in 4:48,03 Minuten die neuntschnellste Zeit geschwommen, rückte aber auf den letzten Finalplatz nach.