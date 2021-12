Schwimmen : Gose mit drittbester Vorlauf-Zeit ins 800-Meter-WM-Finale

Gose sicherte sich über 800 Meter Freistil den Einzug in den Endlauf bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Abu Dhabi Isabel Gose hat dem Deutschen Schwimmverband (DSV) die zweite Finalteilnahme bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi beschert.

Die Magdeburgerin schaffte über 800 Meter Freistil die drittbeste Vorlauf-Zeit und sicherte sich den Einzug in den Endlauf am Samstagnachmittag. Zuvor hatte Fabian Schwingenschlögl mit jeweils der viertschnellsten Zeit in Vor- und Zwischenlauf das Finale über 100 Meter Brust erreicht, das am Freitagnachmittag ausgetragen wird.