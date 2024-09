Paralympics in Paris Goldener Donnerstag dank Schwimm-Gala und Schieß-Erfolg

Der 21 Jahre alte Engel konnte im Finale zwar nicht seinen Weltrekord (1:01,84) aus dem Vorlauf erreichen, schlug in 1:01,90 Minuten aber knapp drei Sekunden vor der Konkurrenz an. „Ich bin happy, meine Goldmedaille verteidigt zu haben“, betonte Engel. Auch er holte Gold in Tokio.