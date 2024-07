Turnen Gold-Kandidat Dauser kann in Paris turnen

Der Unterhachinger hatte sich die nicht näher definierte Muskelverletzung im rechten Oberarm vor gut vier Wochen zugezogen. Dauser gilt nach seinem WM-Titel sowie jeweils Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio und den Weltmeisterschaften 2022 am Barren als Gold-Kandidat. Der Turn-Weltmeister hatte trotz der Verletzung ein Olympia-Ticket erhalten, musste seine Wettkampftauglichkeit in einem Belastungstest aber erst noch nachweisen.Die Turn-Wettbewerbe in der Arena Bercy beginnen am 27. Juli mit der Qualifikation der Männer und enden am 5. August mit vier Gerätefinals.