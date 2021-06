Finals im Turnen : Glanzübung am Barren: Dauser wieder Mal Mehrkampf-Meister

Glanzübung am Barren: Dauser wieder Mal Mehrkampf-Meister

Dortmund Die Konkurrenz patzt, Lukas Dauser glänzt: Als neuer deutscher Mehrkampf-Meister hat sich der EM-Dritte auch für die Olympischen Spiele in die Pole Position gebracht. Seine Barrenübung hält der DTB-Sportdirektor für medaillenwürdig.

„Ich habe zwar noch mal nachgefragt, wie weit ich nach Barren vorne lag“, sagte der 27-Jährige. Doch realistisch gesehen war er zu diesem Zeitpunkt von niemandem seiner Konkurrenten mehr zu überholen. Mit 82,75 Punkten triumphierte der EM-Dritte am Barren souveräner, als es während des Wettkampfes in der Westfalenhalle lange ausgesehen hatte.

Wie erwartet lieferte sich Dauser bis zum fünften Gerät ein spannendes Rennen mit dem Hannoveraner Andreas Toba. Doch mit einer Glanzleistung am Barren, die laut DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio mit einem Endwert von 15,25 Punkten finalwürdig war und von ihrem Ausgangswert von 6,7 Punkten sogar auf die Möglichkeit eines Medaillengewinnes hindeutet, setzte sich der in Halle trainierende Turner mit 1,2 Punkten Vorsprung vom übrigen Feld ab.