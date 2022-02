Underdog gewinnt : Gladiators besiegen Team Liquid im Dota-Dreamleague-Finale

Stockholm Dem deutschen Dota-Spieler tOfu gelingt mit Gladiators die große Überraschung gegen Team Liquid. Dabei hatte die Mannschaft vor Beginn der Saison ganz andere Pläne.

Team Liquid klarer Favorit in Dota Dreamleague

Team Liquid ging als klarer Favorit über die Upper Bracket ins Finale. Am Vortag konnte Liquid Gladiators mit einem deutlichen 2:0 in die Lower Bracket schicken. In der entscheidenden Serie war die starke spielerische Verbesserung, die Gladiators in kurzer Zeit während des Turnierverlaufs erreichen konnte, schnell sichtbar.