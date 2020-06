Beachvolleyball : „Gewonnene Zeit“: Laura Ludwig nutzt Corona-Pause

Berlin Auch die Beachvolleyballer dürfen wieder loslegen, zumindest national. Wegen der Corona-Pause musste die deutsche Top-Athletin Laura Ludwig umdenken. Die Entschleunigung ihres Lebens aber sieht die Olympiasiegerin beim Neustart vor allem als Chance.

Grad hat die Familie - der Schotte Bowes ist zugleich Cheftrainer des Beach-Duos Ludwig und Margareta Kozuch - die Eingewöhnungsphase in der Kita hinter sich. „Es gab eine noch höhere Priorität für das kleine Wesen“, berichtete die Olympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin.

Auch von der sportlichen Seite habe sie zusammen mit der einstigen Hallen-Nationalspielerin Kozuch „sehr viel Positives“ aus der ungewohnten Zeit gezogen. Normalerweise wären die Beach-Profis um die Welt gejettet, um von China über Russland bis Brasilien nach Punkten in der Olympia-Qualifikation zu jagen. „Wir haben das echt zur Entschleunigung genutzt, man rennt nicht immer nur von A nach B“, erklärte Ludwig. So einen Frühling und Frühsommer in Hamburg hat sie als Athletin seit mehr als einem Jahrzehnt nicht erlebt. Schon 2006 als damals 20-Jährige war Ludwig erstmals deutsche Meisterin, zwei Jahre später schon Europameisterin. Titel um Titel folgten.