Titelkämpfe in Moskau : Gewichtheberin Schroth gewinnt EM-Medaille

Titelkämpfe in Moskau

Nina Schroth hat bei der EM in Moskau Silber im Reißen gewonnen. Foto: Jim Hollander/EPA/dpa

Moskau Erste Medaille für die deutschen Frauen bei den Europameisterschaften im Gewichtheben in Moskau: Nina Schroth vom AC Mutterstadt hat im Wettbewerb bis 81 Kilogramm Körpergewicht Silber im Reißen gewonnen.

In dieser Teildisziplin schaffte sie 100 Kilo. Im Zweikampf wurde sie mit 218 Kilo Fünfte, im Stoßen mit 118 Kilo Siebte. Die 29 Jahre alte Bankkauffrau konnte ihren zweiten Platz im Zweikampf bei der EM 2019 nicht wiederholen. Damals hob sie 222 (102/120) Kilo. Schroth hat keine Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren, weil sie in der dreiphasigen Qualifikation ein Semester ausgelassen hatte. Zudem ist das 81-Kilo-Limit keine olympische Klasse. In dieser gibt es Medaillen nur bei WM und EM. Europameisterin wurde die Ukrainerin Alina Maruschtschak mit 236 (Reißen 109/Stoßen 127) Kilogramm.