German Darts Grand Prix : Schon raus: Saarländer Gabriel Gaga Clemens scheitert in München bereits in der zweiten Runde

Gabriel Clemens. Foto: Heiko Lehmann

München In Deutschland ist er die Nummer eins im Darts-Sport. Doch im internationalen Vergleich tut er sich seit Jahresbeginn schwer. Dabei haperte es bei Gabriel Clemens an Ostersonntag immer nur um winzige Millimeter.

Für den saarländischen Darts-Profi Gabriel Clemens läuft es in diesem Jahr auf der Europa-Tour überhaupt nicht rund. Am Ostersonntagabend, 17. April, verlor die deutsche Nummer eins in der zweiten Runde des German Darts Grand Prix in München gegen den Engländer Martin Lukeman mit 3:6.

Dabei spielte Clemens mit einem Drei-Pfeile-Punktedurchschnitt von 77 Punkten den zweitschlechtesten Durchschnitt des bisherigen Turniers. Doch so schlecht sah das Ganze aus Sicht des Saarländers gar nicht aus. Gaga verfehlte die hohen Punktzahlen reihenweise nur um Millimeter und musste ab und an selber mit dem Kopf schütteln oder ungläubig grinsen.

Martin Lukeman konnte sein Glück kaum fassen. „Ich habe vor einer Woche auf der Profitour in England ganz klar gegen Gaga verloren und hatte keine Chance. Heute habe ich meine kleine Chance genutzt“, sagte der Engländer. Er ist die Nummer 74 der Welt und Clemens ist die Nummer 22 der Welt.

Doch wenn die Pfeile am Ende nicht dorthinfliegen, wo sie sollen, hilft auch keine Weltranglisten-Platzierung. Gabriel Clemens konnte nach einem schwachen Saisonstart in den vergangenen Wochen immer mehr überzeugen und schaffte es in der vergangenen Woche auf der Profitour in England sogar in ein Halbfinale. „Das war heute nicht gut und vielleicht fehlte mir auch etwas das Glück. Aber ich habe in den vergangenen Wochen gezeigt, dass ich wieder auf dem Weg nach vorne bin und von diesem Weg lasse ich mich nicht abbringen“, sagte Gaga nach dem Aus in München.