Turnen Gelungener EM-Start: Turner Erster im Zwischenklassement

Schon vor dem Auftritt der favorisierten Teams von Titelverteidiger Großbritannien, Italien und Gastgeber Türkei hatte Belenki keine Zweifel an der Qualifikation seiner Riege für die Weltmeisterschaften im Herbst in Antwerpen. Dafür ist bei der EM mindestens der 13. Rang notwendig. „Ich gehe davon aus, so wie die heute geturnt haben“, sagte der 53-Jährige. Bei den Welttitelkämpfen in Belgien werden die Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.