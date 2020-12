Aus bei Darts-WM : Geknickter Clemens als Mutmacher: „Geschichte geschrieben“

London Erst Weltmeister-Besieger, dann fassungslos und bedient: Der bittere Last-Minute-K.o. ist für Deutschlands Darts-Hoffnung Gabriel Clemens eine Enttäuschung. Die Vorfreude auf 2021 ist erheblich gedämpft.

Mit der bislang einmaligen Chance auf 50.000 Pfund Preisgeld und den Einzug ins WM-Viertelfinale versagten dem deutschen Darts-Hoffnungsträger in London plötzlich die Nerven. Der „German Giant“ war untröstlich. „Wenn man so viele Matchdarts verballert, freut einen erstmal nichts mehr“, sagte Clemens, nachdem er das Achtelfinale gegen Polens Krzysztof Ratajski in einem mitreißenden Pfeile-Krimi mit 3:4 verloren hatte.

So sahen es auch zahlreiche Fans, zu denen am Dienstagabend auch die frühere deutsche Nummer eins Max Hopp zählte. Er sei „aufgesprungen“ und habe „die Nüsse vom Sofa geschmissen“, berichtete TV-Zuschauer Hopp auf Instagram von der bisher packendsten Partie der Titelkämpfe. Clemens selbst erzählte, er habe in den vergangenen Tagen so viele Medienanfragen wie nie zuvor erhalten. Sein Handy habe nicht mehr stillgestanden, seit er sich „Weltmeister-Besieger“ nennen darf und mit dem großen Sieg endgültig in der Darts-Elite ankam.